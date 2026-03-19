Einem Landwirt aus Böhl-Iggelheim werden zweijährige Obstbäume gestohlen. Es ist nicht der erste Diebstahl. Trotz geringer Aussichten hofft er auf Hinweise.

Ein Obstbauer sucht seine Bäume – nicht im übertragenen Sinne, sondern wortwörtlich. Per Aushang an seinem Hof in der Böhler Hauptstraße fragt Jürgen Hass, ob in irgendeinem Garten plötzlich eineinhalb Meter hohe blühende Aprikosenbäume stehen. Was wie ein skurriler Scherz klingt, ist für ihn bitterer Ernst.

In der Nacht zum 8. März oder am frühen Morgen desselben Tages verschwanden sechs zweijährige Aprikosenbäume von einer seiner Anbauflächen nahe Böhl, in Richtung Schifferstadt. „Am Samstag habe ich sie noch geschnitten, sonntags waren sie weg“, berichtet Hass. Die Bäume waren 1,60 bis 1,80 Meter hoch, standen in voller Blüte und waren bereits gut angewachsen. Für Hass ist deshalb klar: „Jemand muss mindestens eine Stunde beschäftigt gewesen sein. Das macht keiner, der keine Ahnung hat.“ Von einem spontanen Diebstahl für den eigenen Garten geht er deswegen nicht aus.

Von den Bäumen sind nur Löcher geblieben. Foto: Matthias Rinck

Die Aprikosenbäume wachsen in engen Reihen nebeneinander. „Da braucht man keine Mandelblüte“, sagt Hass. Hummeln schwirren umher, am nahen Feldweg summt es: Wilde Erdbienen tummeln sich auf der lehmigen Erde. Der Landwirt geht durch die Baumreihen, deutet auf die Lücken. „Hier vorne haben sie die Löcher wieder verdeckt, dass es nicht so auffällt. Hinten war es ihnen egal.“ Da wurden Erdklumpen mit Gras darauf in die Löcher gestopft oder einfach offen gelassen.

Stehen der Mandelblüte in nichts nach. Foto: Matthias Rinck

Letztes Jahr waren es Birnbäume

Doch die Aprikosenbäume sind nur der jüngste Fall. Bereits zuvor wurden in Richtung Meckenheim drei Bäume ausgegraben. Hass pflanzte Ersatz – acht Tage später fehlten erneut zwei davon. Im vergangenen Jahr verschwanden Birnenbäume, die sogar noch größer waren. Und außerdem noch mehrere hundert Kilo Tafeltrauben. Die Häufung der Fälle macht ihm Sorgen. „Ein paar Jahre war Ruhe, aber seit zwei Jahren passiert das wieder häufiger. Da gibt es wohl einen neuen Spieler in der Gegend“, vermutet er. Die Täter wüssten genau, was sie tun.

Die Aprikosenbäume waren bereits über eineinhalb Meter hoch. »Sie haben die schönsten geklaut«, sagt Hass. Foto: Matthias Rinck

Besonders schmerzt ihn der Verlust der zweijährigen Aprikosenbäume. Zwei Jahre lang hatte er sie gepflegt, beschnitten, bei Frost beregnet, bald hätten sie getragen. Ende Juni beginnt die Aprikosensaison bei seinen Bäumen. Der Schaden liege inklusive Ernteausfall bei mindestens 200 Euro. Aber nicht nur das: Die Bäume stammten aus Österreich. In der Umgebung gebe es keine Baumschulen mehr, sagt der Landwirt. „Für ein paar Bäume fährt man aber nicht nach Österreich, da sind die Transportkosten höher als der Ertrag.“ Er veredelt auch selbst. Aber das dauert länger. Mit den fertigen Pflanzen aus der Baumschule spart er zwei Jahre, erklärt Hass.

Auch in anderen Teilen der Pfalz kommt es immer wieder zu Diebstählen von Obst. So wurden im vergangenen Jahr in Hochstadt rund 800 Kilogramm Äpfel sowie weitere Früchte vom Obsthof Wicke gestohlen, insgesamt entstand dort sogar ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Trotz zahlreicher Anzeigen blieben die Täter dort bislang ohne Konsequenzen. Die Fälle zeigen, dass Obstklau kein Randphänomen ist, sondern für Betriebe zu einer ernsthaften Belastung werden kann.

Anzeige trotz geringer Chancen

Hass will Anzeige erstattet, auch wenn er sich wenig Chancen ausrechnet. „Aber was nicht angezeigt wird, hat es ja nie gegeben“, sagt der Landwirt. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Die gestohlenen Bäume hatte er farblich markiert – er würde sie also wiedererkennen, sollte er oder jemand anderes sie irgendwo entdecken. Doch bislang hat sich niemand bei ihm gemeldet, sein Flugblatt-Aufruf blieb ohne Ergebnis.

Rechts stehen sie noch, links sind sie verschwunden. Foto: Matthias Rinck

Bei der Polizeiinspektion Schifferstadt ist ein solcher Fall ungewöhnlich. Leiter Kai Giertzsch erklärt, von gestohlenen Obstbäumen habe er bisher nichts gehört. Dass Sträucher unbefugt abgeerntet werden, ja – aber nicht der Diebstahl ganzer Bäume. Die Ermittlungen seien schwierig, da es meist an konkreten Hinweisen fehle. „Man müsste eine Person oder ein Fahrzeug gesehen haben.“

Hass hofft dennoch, dass sein Aufruf Wirkung zeigt – oder zumindest für Aufmerksamkeit sorgt. Vielleicht können so zumindest zukünftige Diebstähle verhindert werden.