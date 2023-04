Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Beim Fußball-Bezirksligisten BSC Oppau läuft es derzeit bestens. Fünf Siege aus fünf Spielen machen den BSC zum Tabellenführer. Am Sonntag, 15 Uhr, erwarten die Gelb-Schwarzen den SV Weisenheim. Großen Anteil am Erfolg hat Mittelfeldspieler Sebastian Tittel, der aktuell in einer Topverfassung ist und groß aufspielt.

Der in der Gartenstadt aufgewachsene Tittel spielt in der vierten Saison beim BSC, zu dem er 2018 vom A-Ligisten FC Arminia Ludwigshafen II gekommen war. Auf Anhieb wurde der spielstarke