„El Hotzo“ ist Sebastian Hotz und umgekehrt. Ein Satiriker und Autor, der zwischen Buchdeckeln und online veröffentlicht.

Aus seinem neuen Roman „Sidekick“ las der umstrittene Internetstar nun im Mannheimer Capitol. Er hat Donald Trump mit auf die Bühne gebracht, einen lebensgroßen Papp-Aufsteller zumindest, auf den eine Zuschauerin schießen darf. Hotz’ ehemalige Schulpsychologin habe recht behalten, berichtet der Autor: „Ich werde eines Tages eine Veranstaltung mit einer Waffe besuchen.“ Diese Waffe, eine Spielzeugpistole, die harmlose Pfeile verschießt, händigt er der Besucherin aus und erklärt: „Das Schussfeld ist frei.“ Sie schießt aus der ersten Reihe und trifft – und beschwert sich alsbald: „Muss der die ganze Zeit hier stehen bleiben?! Ich möchte die Visage echt nicht sehen, wenn ich nicht mehr schießen darf.“

Die Aktion ist eine Anspielung auf das Ermittlungsverfahren, das Hotz auch jenseits der Internetgemeinde bekannt machte und nach eigener Aussage „zwei sehr bewegte Jahre“ bescherte. Zweimal stand Hotz deswegen vor Gericht und zweimal, zuletzt erst vor Wochen, wurde er freigesprochen. Zuvor hatte ihm die Staatsanwaltschaft „Belohnung und Billigung von Straftaten“ vorgeworfen, als er im Juli 2024 nach dem Attentat auf den US-Präsidenten einen satirischen Post veröffentlicht und um die Aussage „Ich finde es absolut fantastisch, wenn Faschisten sterben“ ergänzt hatte. Heute gilt: sein Post war tatsächlich Satire und nicht geeignet, den öffentlichen Frieden zu stören.

Der Präsident am Boden

Hotz legt die Figur um, aber sorgsam, weil er sie noch für die restliche Lesetour braucht. Der Präsident liegt also neben ihm am Boden, als der Autor sich setzt, weil: „Das ist ’ne Lesung und keine Stand-up-Veranstaltung.“ „Danke, dass du Trump erschossen hast!“ bekommt die Besucherin mit der Spielzeugpistole zu hören.

Auch wenn er keine Stand-up-Comedy, sondern eine Lesung macht, dreht sich bei Hotz alles um Hotz. Um die Trump-Prozesse, sein (zu) kleines fränkisches Heimatdörfchen, sein Gesicht („wie so’n Picasso-Gemälde“), seine Freundin („viel zu schön für mich“) oder seine ausgeprägte Liebe zum Fernsehen. Er freue sich schon, erklärt er noch während des Auftritts, wenn er nachher wieder in sein Hotelzimmer komme und DMAX einschalten könne.

Um keine Provokation verlegen

2023 erschien sein Romandebüt „Mindset“, das noch im selben Jahr den Weg auf die Bühne fand. Und nun der Nachfolger „Sidekick“, keine zehn Tage alt, „in dem es um die mediale Rezeption einer Entführung von jemandem wie Stefan Raab geht“, wie der Autor im Capitol etwas umständlich ausführt. „Es geht um Boris, der eigentlich Lukas Schobert heißt, und ihr könnt euch Boris vorstellen wie Elton.“ Wie Raabs langjährigen „Showpraktikanten“ also, der inzwischen längst selbst Fernsehshows („Hitster“) moderiert.

Die Mediensatire und Road Novel selbst, aus der Sebastian Hotz immer wieder Ausschnitte vorliest, bleibt aber offener. An Raab und Elton muss man bei der Lektüre nicht zwangsläufig denken, denn durchaus auch andere TV-Showmaster und ihre Ansprech- und Anspielpartner könnte man sich als Vorbilder der beiden zentralen Figuren vorstellen. Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker bei „Wetten, das ...?“ oder Harald Schmidt und Manuel Andrack in der „Harald-Schmidt-Show“ zum Beispiel. Hotz selbst bringt im Capitol noch Jan Böhmermann ins Gespräch, für dessen „ZDF Magazin Royale“ er als Gag-Autor arbeitete, und wirft, um keine Provokation verlegen, sogar noch NS-Propagandaminister Joseph Goebbels in die Runde, sozusagen als „Sidekick“ von Adolf Hitler.

Zuschauer als Schiedsrichter

Boris jedenfalls, entführt seinen Chef Falk Anders, der Assistent den Moderator beim Sender Sat6, „der garantiert nicht RTL ist“, wie der Autor versichert. Ein Gerichtsverfahren möchte Sebastian Hotz nämlich so schnell nicht wieder durchmachen müssen, weil es anstrengend sei und noch dazu kostspielig, selbst wenn man am Ende gewinne. Zwei Trillerpfeifen hat der 30-Jährige deswegen in Mannheim an juristisch bewanderte Zuschauer ausgegeben, die sie wie Schiedsrichter betätigen sollen, wenn er sich ihrer Ansicht nach auf zu dünnes Eis begibt. Tatsächlich lässt „El Hotzo“ sich aber, auch wenn er heute vorsichtiger ist, kaum davon abhalten, weiter zu provozieren, und immer seinen Zeigefinger genau dort in die Wunden zu legen, wo sie besonders schmerzen. Sein Boris im Buch verfährt ähnlich, mit dem entführten Showmaster Anders im Kofferraum, auf einer Irrfahrt über die Autobahnen des Landes. Nur Anders selbst und der Sender Sat6 stehen ihm im Grunde kaum nach.