Dass sich ihr Roller ohne sie aus dem Staub gemacht hatte, hat eine Frau am Dienstag erst von der Polizei erfahren. Der von ihr am Einkaufszentrum in der Von-Kieffer-Straße ( Gartenstadt) abgestellte E-Scooter war um 11 Uhr von einer 14-Jährigen auf einem Feldweg gefunden worden. Zu diesem Zeitpunkt wusste die Besitzerin noch nichts von dem Diebstahl.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet nun um Hinweise. Hat jemand zum angegebenen Zeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht oder eine Person mit einem E-Scooter vom Einkaufszentrum wegfahren sehen?

Hinweise dafür an die Polizeiinspektion Ludwigshafen unter 0621 9632122.

Die Polizei hat außerdem einige Tipps zusammengestellt, um Diebstählen vorzubeugen. Das Fahrzeug soll möglichst in einem verschlossenen Raum abgestellt werden. Wenn das Zweirad im Freien abgestellt werden muss, wird eine belebte Gegend und ein gut beleuchteter Abstellplatz empfohlen. Außerdem sollte das Fahrzeug mit einem stabilen Schloss gesichert werden. Bei Diebstählen warnt die Polizei: Nicht alleine auf die Suche machen, sondern die Polizei verständigen.