Der Science Slam der BASF ist in die zweite Runde gegangen. Bei diesem Wettbewerb wollen sechs Forscher ihre Projekte kreativ und humorvoll einem Publikum veranschaulichen.

Der Saal des BASF-Gesellschaftshauses war für diesen Abend ausverkauft. Über Ebay Kleinanzeigen hätten manche Interessierte noch Tickets ergattern können, scherzt Rainer Holl. Der Autor und Janine Seiboth von der BASF-Innovationskommunikation sind ein eingespieltes Moderatorenduo und führen durch das „heißeste Event in town“. Schlauer nach Hause gehen, so lautet das Versprechen.

Nach einem kurzen Coaching stehen nun die Forscher des Chemiekonzerns zum ersten Mal als Slammer auf der Bühne des Vortragswettbewerbs. Es sind: Fabian Hundemer, Yonca Ural-Blimke, Benjamin Merget, Philipp Johnen, Clara Hofmann und Arne Lüken. Das Publikum bestimmt den Sieger. Die Regeln sind einfach: Nicht länger als zehn Minuten präsentieren und dabei möglichst gut das Publikum ansprechen. Denn: In den Reihen sitzen heute keine Arbeitskollegen. Das bedeutet, raus aus dem Fachjargon und neue Erzählstrategien finden, denn Fachausdrücke dürften diesmal kaum Eindruck machen.

Harmonie im Enzym finden, um zu blockieren

Das gelingt durch treffende Analogien und klares Storytelling. Benjamin Merget schöpft die kreative Bandbreite besonders aus. Er probiert sich nicht nur als Slammer, sondern nimmt seine E-Gitarre mit auf die Bühne, spielt auf ihr und singt. Merget macht molekulare Interaktionen durch musikalische Harmonik akustisch erlebbar. Die Parallelen verblüffen: Manche Bindungen stoßen sich ab und sind dissonant, während andere komplementär harmonieren. Wasserstoff-Brücken etwa „klingen so klar“ wie eine reine Quinte. Im molekularen Design geht es darum, starke Bindungen – also Konsonanzen – zu schaffen. Man müsse jedoch auch eine „Dissonanz an der richtigen Stelle“ wagen, um Selektivität zu erzielen. Das heißt, es muss eine Harmonie mit einem Enzym gefunden werden, das beispielsweise blockiert werden soll. Moleküle zu bauen, wird so zur molekularen Jam-Session. Das klingt aufregend. Merget lenkt jedoch ernüchternd ein: Ein solcher Entwicklungszyklus dauert in der Regel 15 bis 20 Jahre.

Philipp Johnen bringt – wortwörtlich – die Früchte seiner Arbeit mit: eine gegen das Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) resistente Tomate. Befallene Früchte bedrohen den Tomatenanbau in mehr als 26 Ländern, da Tomaten durch das Virus ihre rote Farbe und deswegen deutlich an Marktwert verlieren. Schon 2020 gelang es der BASF, durch das Einkreuzen einer wilden, virusresistenten Verwandten der Tomate, die grün und behaart ist, eine Art „Super-Tomate“ zu züchten.

Das Labor auf die Bühne bringen: Sechs Wissenschaftler der BASF zeigen auf kreative Weise ihre Forschungsprojekte. Foto: Allegra Bosch

True-Crime in der Wissenschaft

Johnen analysierte dafür Erbgut und DNA von Tomatenpflanzen. Diese Prozesse der Genetik illustriert er mit Spielkarten, die hinter ihm an die Wand projiziert werden. Beim Zuhören wird das Endprodukt genüsslich verkostet. Mittlerweile gibt es 35 verschiedene Sorten zu kaufen. Seine Söhne, sagt der Gemüsesaatgutforscher lächelnd, können sich also ohne Bedenken Tomatenscheiben auf ihre Frischkäsebrote legen.

Wissenschaft wird in erzählerischen Bildern sinnlich: Man hört, schmeckt, riecht. Chemiker seien wie Köche, meint Fabian Hundemer, der im Labor Riechstoffe entwickelt. Bei Biotechnologin Yonca Ural-Blimke geht es um „das perfekte Rezept“. Wissenschaft bestünde außerdem aus zahlreichen True-Crime-Fällen, die etwa Bioanalytikerin Clara Hofmann löst. Konkret gehe es um Patentverletzungen, genauer gesagt um Aminosäuresequenzen, erläutert sie. Die zehnminütige Vortragszeit ist thematisch sehr dicht gepackt. Manchmal meint man, ein Lernvideo in doppelter Geschwindigkeit zu sehen. Dennoch sind gerade die jüngsten Besucher enthusiastisch dabei und stellen den Wissenschaftlern im Anschluss fleißig Fragen. Ein Vater ist zum Science Slam aus Worms mit seiner Tochter angereist. Sie besucht die fünfte Klasse und hat noch keinen Chemieunterricht, „aber ich freue mich schon drauf“.

Der Gewinner des Abends ist der letzte Starter: Arne Lüken. Auf verständliche Weise zeigt er, dass Membranprozesse uns im Alltag ständig umgeben. Sie sind beim Nudelkochen mit Leitungswasser, beim Erfrischen mit alkoholfreiem Bier oder pasteurisierter Milch präsent. Begriffe wie Osmose und Umkehrosmose tauchen in diesem Kontext auf. Doch am Ende bleiben vor allem die Geschichten – von Menschen, die Wissenschaft praktizieren, während der Rest von uns sie tagtäglich erlebt.