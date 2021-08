Maria Schrader, die 2016 für ihr Stefan-Zweig-Biopic „Vor der Morgenröte“ in Ludwigshafen ausgezeichnet wurde, mit ihrem neuen Film. Maren Eggert nimmt als Wissenschaftlerin an einer neuartigen Studie teil. Drei Wochen lang soll sie mit einem ganz auf ihren Charakter und ihre Bedürfnisse zugeschnittenen humanoiden Roboter zusammenleben und anschließend ein Gutachten abgeben. Toms künstliche Intelligenz ist dabei ganz darauf ausgerichtet, den perfekten Lebenspartner für sie abzugeben. Intelligente, sehr gut gespielte und dialogstarke melancholische Komödie um die Frage, was den Menschen eigentlich ausmacht. Lief schon im Kino, lohnt sich aber für alle, die sie noch nicht gesehen haben.

Spielzeiten

Samstag, 4.9., 14.45 Uhr

Mittwoch, 8.9., 14.45 Uhr

Donnerstag, 9.9., 21.30 Uhr

Sonntag, 12.9., 11 Uhr