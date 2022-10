Weil ihm angeblich schwindlig geworden ist, soll ein Radfahrer am Sonntag gegen 21 Uhr zwei geparkte Autos in der Blücherstraße (Nord) achtlos gestreift und dabei einen Schaden in Höhe von rund 6000 Euro verursacht haben.

Der 17-Jährige konnte gestellt werden, weil er während des Vorfalls gefilmt worden war und so ermittelt werden. Gegenüber den Beamten gab er Unwohlsein als Begründung für sein Verhalten an. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht und des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.