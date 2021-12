Ein Schwindelanfall hat laut Polizei am Mittwoch einen Unfall auf der B44 in Richtung Speyer und Sachschaden in Höhe von 7000 Euro verursacht. Eine 75-Jährige war gegen 12 Uhr mit ihrem Auto im Bereich der dortigen Baustelle in Höhe Rheingönheim unterwegs. Auf der einspurigen Fahrbahn verlor sie kurzzeitig die Kontrolle über ihr Auto, geriet auf den Grünstreifen am rechten Fahrbahnrand und fuhr auf die Leitplanke. Danach rutschte sie einige Meter über die Leitplanke, bevor sie ihren Wagen auf die Fahrspur zurücklenken konnte. Die Frau blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs.