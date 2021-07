Der Sommer steht gefühlt noch in den Startlöchern. In den Badestellen und Seen der Region hat er aber schon begonnen. Leider Nicht immer positiv. Gefühlt vergingen in den vergangenen Wochen nur wenige Tage ohne die Meldung von Badeunfällen. Umso wichtiger ist das richtige Verhalten im Wasser, und umso wichtiger, dass Schwimmunterricht so früh wie möglich zum Alltag gehört. Mit der Eröffnung er Freibadsaison gibt es in Ludwigshafen zumindest wieder Schwimmunterricht für Grundschüler.

„Langsam, ausatmen – und dann der Armzug“: Mustafa Binakaj ist einer der Schwimmlehrer im Willersinn-Freibad. Im Nichtschwimmerbecken versucht er gerade, einer Gruppe von Grundschülern die Grundzüge einfachster Schwimmbewegungen beizubringen. Im Wasser stehen dabei nur die Füße der Drittklässler. Sicher ist sicher. Sandra Staat, Fachberaterin Schulsport der Grundschulen, verweist dabei auf die Anzahl, die Binakaj dabei überwacht. „Wir teilen die Klassen normalerweise auf in Schwimmer und Nichtschwimmer, und meistens teilt sich das einigermaßen gleichmäßig auf.“

Anreiz und Rettungsanker

Im Fall der Erich-Kästner-Grundschule aus Mitte sind aber gerade einmal drei Kinder bei André Müller zum Unterricht im Becken, gut 20 stecken noch in den Grundformen der Wassergewöhnung. Ein paar Schritte weiter lockt Müller mit der Schwimmnudel. Die gibt nicht nur den Takt vor, sondern ist im Schwimmerbecken zugleich Anreiz und Rettungsanker für die geforderten 25 Meter des ersten Schwimmabzeichens.

Immerhin: In Ludwigshafen dürfen die Grundschüler, im Gegensatz zu Speyer, schon seit Wiederbeginn der Badesaison ins Wasser.

„Die Zusammenarbeit mit allen Stellen der Stadt hat sehr gut funktioniert“, freut sich Staat auch im Namen ihres Kollegen Jörg Streb. Der kennt auch andere Modelle. In seinem Wohnort Speyer habe das gar nicht gut funktioniert. Erst mit Verzögerung wurden dort Wasserzeiten für Grundschüler freigegeben. Dabei sei es möglicherweise hilfreich, dass sich nicht nur die beiden Sportbeauftragten Staat und Streb, sondern mit Müller und Binakaj gleich vier hauptamtliche Schwimmtrainer den Grundschülern widmen.

„Viele und lange Gespräche“

„Wir haben die fünf Wochen bis zu den Ferien genehmigt bekommen, obwohl wir schon befürchtet hatten, dass wir in diesem Schuljahr überhaupt keinen Schwimmunterricht anbieten können“, sagt Sandra Staat. Die Vorarbeit habe aber ihr Kollege geleistet. „Das waren sehr viele und auch sehr lange Gespräche“, berichtete Streb. Aber letztlich seien alle zielgerichtet gewesen mit dem gemeinsamen Ziel, möglichst vielen Kindern einen sicheren Zugang zu Wasser und Badevergnügen zu ermöglichen. „Wir haben an fünf Tagen jeden Tag von 8.30 bis 12.30 Uhr Schulbetrieb“, berichtet Staat. Und mit bis zu vier Lehrern bei maximal zwei Klassen sei auch die Betreuung gesichert. Ein Vorbildmodell für die Vorderpfalz, findet sie. Und eine Notwendigkeit, verweist die Fachberaterin auf die Badeunfälle im Umkreis. Zumal Sportverbände, Wissenschaftler, und Mediziner warnen, dass den Kindern durch den fehlenden Kontakt mit dem Wasser elementare Fähigkeiten verloren gehen.

60 Minuten Wasserzeit garantiert

In Ludwigshafen sind vor den Ferien durch die gute Kooperation immerhin 60 Minuten Wasserzeit garantiert. Und die nicht allein. „Die Schwimmer dürfen zum Ende der Stunde natürlich auch noch auf die Rutsche.“ Aber eben nur die Schüler, die im Lauf ihrer Grundschulkarriere zumindest das Seepferdchen und damit die Grundvoraussetzung für den Umgang im Wasser erhalten haben. Zumindest ein Anreiz für die traurigen Nichtschwimmer der Erich-Kästner-Schule. Aber lange Zeit für Trauer leibt ohnehin nicht, dann warten auf Sandra Staat und ihre Kollegen schon die nächste Welle Grundschüler. „Die Unterschiede sind dabei wirklich gravierend“, erklärt Staat. So können bei der nächsten Schule schon wieder die Schwimmer überwiegen. Aber auch die Schwimmlehrer in Ludwigshafen sind flexibel. Und das keineswegs aus Eigennutz, sondern viel mehr im Sinne der Schülerinnen und Schüler für den sicheren Umgang im Wasser.