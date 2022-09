Der Ludwigshafener Schwimmverein 07 bietet im Herbst wieder eine Schwimmschule an. Das Angebot richtet sich an Kinder im Grundschulalter, die schon schwimmen können und verschiedene Schwimmstile erlernen möchten.

Das Vorschwimmen für die Schwimmschule findet am 5. Oktober ab 17.30 Uhr im Hallenbad Oggersheim statt, teilt Jannik Gerber aus der LSV-Schwimmabteilung mit. Anmeldungen sind bis zum 1. Oktober möglich. Die Uhrzeiten für die einzelnen Gruppen werden den Teilnehmern mitgeteilt. Das regelmäßige Training in der Schwimmschule startet am 10. Oktober und findet zweimal wöchentlich statt. Das ideale Einstiegsalter für die Schwimmschule liege zwischen fünf und sieben Jahre, mitmachen können Mädchen und jungen bis zehn Jahren. Gerber betont: „Die Schwimmschule ist kein Anfängerschwimmkurs!“

Das Angebot des Schwimmvereins richtet sich vielmehr an Kinder, die bereits Spaß und Freude am Element Wasser haben, gerne schwimmen und nun die verschiedenen Schwimmstile erlernen wollen. Außerdem sollten sie etwas Ausdauer mitbringen. „Wir vermitteln unseren Schwimmkindern die technischen Grundlagen des Kraul-, Brust und Rückenschwimmens und weitere Schwimmkompetenzen wie beispielsweise den Startsprung, Tauchen und einiges mehr“, informiert Gerber.

„Piranhas“ und „Schwertfische“

Dazu sollten Teilnehmer schon das „Seepferdchen“ besitzen. Bei dem Vorschwimmen, das zwei bis drei Mal im Jahr stattfindet und bei dem erfahrene Trainer nach etablierten Standards die Basiskompetenzen testen, wird über eine Aufnahme in die Schwimmschule des Vereins entschieden. Im ersten Kurs, bei den „Piranhas“, lernen die Teilnehmer, wie ein Eisbär zu schwimmen („Kraul“), wie ein Kirschpflücker zu schwimmen („Rücken“), mit Puddingarmen und Froschbeinen zu schwimmen („Brustschwimmen“), Delfinsprünge, Startsprung vom Beckenrand, Fünf-Meter-Tauchen und wie ein Seestern im Wasser zu liegen. Die „Piranhas“ trainieren montags und mittwochs von 17.30 bis 18.15 Uhr.

Nach einem erfolgreichen Abschwimmen, bei dem die Kinder die erlernten Fertigkeiten zeigen können, kommen die Mädchen und Jungen in den zweiten Kurs, zu den „Schwertfischen“. Hier werden die Schwimmstile vertieft und weiter verfeinert. Der Fokus liegt dann verstärkt auf der Atmung beim Brust- und Kraulschwimmen. Auch dieser Kurs wird mit einem Abschwimmen beendet. Die „Schwertfische“ trainieren montags und mittwochs von 18.30 bis 19.15 Uhr.

Training zweimal wöchentlich

Bei einem erfolgreichen Abschluss können die Kinder in die D-Mannschaft des Schwimmvereins wechseln und aktiv im Verein zweimal die Woche trainieren. In der D-Mannschaft werden die Schwimmumfänge gesteigert, weiter an der Technik gefeilt, und es finden bereits erste Wettkämpfe statt.

Noch Fragen?

Anmeldungen für das Vorschwimmen am 5. Oktober im Hallenbad Oggersheim sind per E-Mail an schwimmschule@lsv07.info mit folgenden Informationen möglich: Name und Geburtstag des Kindes, Namen der Eltern und Handy-Nummer. Ausführliche Infos zum Verein und dem Konzept der Schwimmschule gibt es auch im Netz: www.lsv07.de.