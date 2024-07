Ab 1. August können die neuen Schwimmkurse in den Mannheimer Hallenbädern für den Herbst/Winter 2024 online gebucht werden. Der Fachbereich Sport und Freizeit der Stadt wird die neuen Kurse im Gartenhallenbad Neckarau, im Herschelbad sowie den Hallenbädern in Vogelstang und Waldhof-Ost dann über seine Internetseite www.schwimmen-mannheim.de veröffentlichen. Im Schwimmkurs für Anfänger sollen Kinder auf spielerische Weise an die Grundfertigkeiten des Schwimmens – gleiten, schweben, tauchen, springen – herangeführt werden. Im Kurs kann das Seepferdchen erlangt werden. Die Kurse kosten jeweils 85 Euro. Schwimmkurse für Erwachsene werden im Herschelbad angeboten, sie gehen über zehn Einheiten und kosten 125 Euro. Die 32 Kurse starten ab dem 23. September.

Aqua-Kurse werden in den Mannheimer Hallenbädern im folgenden Herbst und Winter aus Personalgründen wohl nicht angeboten, heißt es aus dem Rathaus.