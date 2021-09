Der Bereich Sport der Stadt Ludwigshafen bietet in den Herbstferien drei Schwimmkurse für Kinder im Hallenbad Oggersheim an. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, findet jeder Kurs zwei Wochen lang, von 11. bis 22. Oktober, jeweils von Montag bis Freitag statt, beinhaltet also zehn Unterrichtseinheiten. Es gibt einen Schwimmkurs für Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren, der jeweils von 10 bis 10.45 Uhr stattfindet, und zwei Kurse für Kinder von sieben bis zwölf Jahren. Der erste wird dabei jeweils von 11 bis 11.45 Uhr durchgeführt, der zweite von 12 bis 12.45 Uhr.

Wer sein Kind für einen Kurs anmelden möchte, schreibt ab Freitag 1. Oktober, 17 Uhr, eine E-Mail mit dem Wunschkurs in der Betreffzeile an hallenbad.oggersheim@ludwigshafen.de. Für die Anmeldung benötigt das Badpersonal folgende Informationen: Name und Geburtsdatum des Kindes sowie eine Telefonnummer für Rückfragen. Laut Stadtverwaltung werden E-Mails, die früher eingehen als zum genannten Zeitpunkt oder die benötigten Informationen nicht beinhalten, nicht berücksichtigt. Für die Kurse zugelassen werden diejenigen, deren E-Mails als Erstes eingehen. Ob man eine Kurskarte für sein Kind erwerben kann oder nicht, wird per E-Mail oder telefonisch mitgeteilt. Die Kurskarten können dann am Mittwoch, 6. Oktober 2021, von 14 bis 18 Uhr, sowie am Donnerstag, 7. Oktober 2021, von 15 bis 21 Uhr abgeholt werden.