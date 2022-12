Im Hallenbad Süd bietet die Stadt ab Januar wieder Schwimmkurse für Kinder an. Kursbeginn für alle Angebote ist Dienstag, 10. Januar 2023. Die Reservierung der Kurskarten erfolgt per E-Mail.Der erste Kurs für Fünf- und Sechsjährige findet laut Verwaltung jeweils dienstags und donnerstags von 14 bis 14.45 Uhr statt, der zweite Kurs für Sieben- bis Zwölfjährige dienstags und donnerstags von 15 bis 15.45 Uhr und der dritte Kurs für Sieben- bis Zwölfjährige dienstags und donnerstags von 16 bis 16.45 Uhr. Die Schwimmkurse kosten jeweils 55 Euro. Wer sein Kind anmelden möchte, soll ab Donnerstag, 15. Dezember, ab 17 Uhr, eine E-Mail mit dem Wunschkurs, dem Geburtsdatum des Kindes und einer Telefonnummer für Rückfragen an hallenbad.sued@ludwigshafen.de schicken. E-Mails, die früher eingehen als zum genannten Zeitpunkt oder die benötigten Informationen nicht beinhalten, werden laut Stadtverwaltung nicht berücksichtigt. Für die Kurse zugelassen werden diejenigen, deren E-Mails als Erstes eingehen. Nur Zugelassene werden dann auch benachrichtigt und erfahren, wann sie die Kurskarten an der Kasse des Hallenbads Süds kaufen können.