Tausende Menschen haben das erste heiße Wochenende des Jahres im Freibad am Willersinnweiher zwischen Friesenheim und Oppau verbracht: 3800 Besucher zählte die Stadtverwaltung am Samstag, 4200 waren es am Sonntag. Schon um 8 Uhr bildete sich eine Warteschlange an der Pforte. Vor allem für die Stammgäste des Freibads und der beiden städtischen Hallenbäder im Stadtteil Süd und in Oggersheim soll das Schwimmen künftig deutlich teurer werden. Auch die Preise für die meisten Kurse im Hallenbad sollen spürbar angehoben werden. In der kommenden Saison könnte der Eintritt ins Freibad für Erwachsene nach den Plänen der Verwaltung um 25 Prozent teurer werden. Schlechte Nachrichten gibt es zudem für die Fans des winterlichen Warmbadetags. Der Sportausschuss der Stadt beschäftigt sich am Mittwoch, 29. Juni, 15 Uhr, im Besprechungsraum im Südwest-Stadion, Erich-Reimann-Straße 100, mit dem Vorschlag des Bereichs Bäder.