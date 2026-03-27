Das Schwimmen in der Blies wird in der neuen Badesaison ab 9. Mai teurer: Der Förderverein, der das Freizeitbad verwaltet, hat die Beiträge um zehn Prozent angehoben.

Die derzeit mehr als 500 Vereinsmitglieder zahlen als Einzelpersonen künftig 66 Euro pro Jahr. Alleinerziehende Mitglieder mit Kindern unter 18 sind mit 77 Euro jährlich dabei, der Jahresbeitrag für Ehepaare und Paare mit Lebensgefährten steigt auf 88 Euro – kommen dazu noch Kinder, werden als Familienpreis 99 Euro pro Jahr fällig. Der normale Tageseintrittspreis beträgt drei Euro, für Jugendliche zwei und für die Zehnerkarte 25 Euro.

„Akzeptables Preis-Leistungs-Verhältnis“

„Wir haben damit weiterhin ein durchaus akzeptables Preis-Leistungs-Verhältnis“, argumentiert der stellvertretende Vorsitzende Peter Behrens, der auf gestiegene Kosten hinweist. „Wir bieten dafür einen hohen Komfort mit Duschmöglichkeiten und sauberen Toiletten, verfügen über zahlreiche kostenlose Parkplätze unmittelbar vor dem Eingang und sorgen mit attraktiven Kinderspielplätzen dafür, dass auch die kleinsten Besucher ihr Vergnügen haben.“ Das sahen auch die rund 100 Teilnehmer der Versammlung so, darunter erstmals der Mundenheimer Ortsvorsteher Raymond Höptner (CDU). Die Vorstandschaft um den Gartenstädter Mathias Vogl mit Peter Behrens, Michaela Vogl (Schatzmeisterin), Hans Boos (Schriftführer), Heike Kadel, Hans-Joachim Schulz und Joachim Thiem (alle Beisitzer) wurde mit großer Mehrheit entlastet.

Zwei Helfertage im April

Der Aktivenkreis um die Vorstandschaft macht sich im April an zwei Helfertagen daran, das Freizeitbad nach mehr als sieben Monaten Winterruhe wieder auf Vordermann zu bringen: Am 11. April und am 25. April sollen die Liegewiesen von Ästen und trockenem Laub befreit, die Hecken gestutzt, die Spielzeugbereiche gesichert, die Toilettenanlagen und die Sitzbänke von Grund auf gereinigt und die Hinterlassenschaft der Wasservögel beseitigt werden. Die Helfertage sind keine „todernste“ Angelegenheit. Der Förderverein sorgt für Getränke und Verpflegung. Behrens sagt: „Das wird dann meist auch bei aller Arbeit eine ganz fröhliche Angelegenheit.“

Mit großem Einsatz machen sie die Blies fit für die Badesaison: der neue Vorsitzende Mathias Vogl und seine Frau Michaela Vogl. Foto: Ralf Moray

Die Bilanz des ersten Vogl-Jahres um den neuen Vorsitzenden kann sich sehen lassen: Der Förderverein registrierte trotz wochenlanger mieser Witterung ausgerechnet während der Sommerferien 2025 bis Saisonschluss am 7. September insgesamt etwa 40.000 Badegäste, die nach einem annehmbaren Spätsommer noch für „schwarze Zahlen“ sorgten.

Nach Vorstandsangaben wurde auch dank Spenden in Höhe von 6000 Euro ein Gewinn von rund 14.000 Euro erzielt, der als Reserve für finanzielle Aktivitäten während der Saison bei Reparaturarbeiten und sonstigen Einsätzen gedacht ist.

Kostenlose Yoga-Kurse

Die Badegäste erwartet in diesem Jahr erstmals auch eine besondere Möglichkeit der sportlichen Betätigung: Eine Yogalehrerin will während der Öffnungszeiten, die wieder täglich von 10 bis 20 Uhr geplant sind, kostenlose Yogakurse anbieten. Für Leseratten steht am Eingang zum Bliesbad wieder eine kleine „Bücherei“ mit Literatur aller Art zur Verfügung, die man sich ausleihen, aber auch preiswert kaufen kann. Wer Bücher spenden will, ist willkommen.

Während der Termin 9. Mai für den Start der Badesaison bereits feststeht, will Gastronom Marc-André Unger die integrierte Freiluftgaststätte Blieskönig wie im Vorjahr schon im April öffnen: „Der genaue Termin richtet sich nach dem Wetter.“ Wer nur den Biergarten besucht, muss keinen Eintritt bezahlen.