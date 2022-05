Damen-Zweitligist BASF TC Ludwigshafen legt am Freitag mit der Partie bei Aufsteiger TC Aschheim los. Für Cheftrainer Steffen Neutert gestaltet sich die Planung schwierig. Nicht ganz so heikel ist die Kaderzusammenstellung bei den Regional- und Verbandsligisten.

Genau vier Wochen ist die Saison in der Zweiten Bundesliga lang, sogar noch ein Wochenende weniger wird in der Regionalliga gespielt. Wenig Zeit für Experimente heißt das. Das Personalpuzzle muss demnach von Anfang an passen.

In dieser Hinsicht haben die BASF-Damen in der Zweiten Bundesliga ein kleines Problem: „Unsere stärksten Spielerinnen stehen uns an den ersten drei Spielen nicht zur Verfügung“, sagt Cheftrainer Steffen Neutert. Sinja Kraus und Nastasja Schunk stehen aktuell in der zweiten Runde des 100.000 Dollar-Turniers in Wiesbaden. „Nächste Woche beginnt schon die Qualifikation für Paris“, erklärt er die Schwierigkeiten in der Personalplanung. Denn diese orientiert sich stark an der Turnierplanung der Spielerinnen.

Dabei sei es das eigentliche Ziel, so früh wie möglich mit Siegen die Abstiegsgefahr zu bannen. Dann plant Neutert den Rest der Runde entspannt und mit einer bunten Mischung aus Spielerinnen auftreten zu können. Sprich: Mit jungen, lokalen deutschen Akteurinnen wie Selina Dal, Hanna Amling oder Charlotte Keitel, die allesamt auch in der Regionalliga Spielpraxis sammeln können. „An unserer Zielsetzung hat sich nichts geändert: Wir wollen den Klassenerhalt. Und wenn die Mädels sich nach oben spielen können, dann werden wir das auch nicht verhindern“, sagt Neutert. Am Sonntag haben die BASF-Damen zum ersten Heimspiel der Saison ab 11 Uhr den MTTC Iphitos München zu Gast.

In der Regionalliga der Damen spielen die Damen des TC Oppau am Sonntag ihr erstes Saisonspiel bei Post Südstadt Karlsruhe. Der Zweitliga-Absteiger Oppau hat aus der leidvollen Erfahrung des Vorjahres gelernt und sich vor allem in der Spitze mit einer Reihe neuer Meldungen verstärkt. Den Kern der Mannschaft bilden aber weiter Lena Lutzeier, Dana Heimen und Anne Zehetgruber. Die Damen des BASF TC II legen am Sonntag, 11 Uhr, mit einem Heimspiel gegen Sindelfingen los.

Keine Derbys in Verbandsliga

In der Verbandsliga sind vier Mannschaften aus der Region im Einsatz. So startet der TC Mutterstadt als Oberliga-Absteiger mit fast identischem Kader am Sonntag beim Park TC Kaiserslautern-Siegelbach. An der Spitze der Aufstellung stehen die Inderin Shruto Ahlawat und Tina Gelbach. In der dritten Vertretung der BASF-Damen, die in der zweiten Verbandsliga-Gruppe am Start sind und damit kein Lokalderby gegen Mutterstadt haben, stehen Sarah Müller und Michelle Roth an der Spitze. Hier beginnt die Saison allerdings erst am nächsten Wochenende mit dem Spiel beim 1. TC Weilerbach.

Auch bei den Herren-Verbandsligisten wird es in dieser Saison kein Lokalderby geben. Denn der TC Mutterstadt und die Herren 3 des BASF TC spielen in getrennten Gruppen. Für die Mutterstadter beginnt die Saison in der kommenden Woche mit dem Derby beim TC WR Speyer 2. Nicolas Mayr ist zurück bei seinem Stammverein, der in der Spitze die beiden Kroaten Josko Topic und Borna Devald sowie den Inder Tejas Chaukulkar gemeldet hat. Die Herren 3 des BASF TC haben am Sonntag ein Heimspiel gegen den TC Mülheim-Kärlich und peilen mit einer Mischung aus Talenten und erfahrenen Kräften den Ligaverbleib an.