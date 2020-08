Eine Straßenbahn und ein Auto sind am Sonntag, 13.38 Uhr, in der Schwetzingerstadt in Mannheim kollidiert, wobei die Straßenbahn entgleist ist. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und medizinisch von Rettungskräften versorgt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall an der Kreuzung zwischen Gottlieb-Daimler-Straße / Fahrlachstraße. Durch die Wucht des Zusammenstoßes sprang die Straßenbahn teilweise aus den Schienen. Das Auto wurde schwer beschädigt. Da die Unfallaufnahme noch andauert, ist die Linie E in Richtung stadtauswärts / SAP-Arena derzeit blockiert. Laut Auskunft der Feuerwehr, die mit 18 Helfern im Einsatz war, blieben die wenigen Fahrgäste unverletzt und verließen die Unfallstelle.