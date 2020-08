Der Rewe-Markt in der Schwetzingerstadt wird nicht mehr öffnen. Dies teilt eine Unternehmenssprecherin auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. „Jedoch befinden wir uns bereits in Verhandlungen mit einem Nahversorger, der die Nachfolge antreten möchte“, berichtet sie. „Wir gehen davon aus, dass an dem Standort auch in Zukunft ein umfangreiches Lebensmittelangebot verfügbar sein wird.“ In dem Markt in der Rheinhäuser Straße war am Abend des 23. Januar ein Brand ausgebrochen. Ursache soll eine Zigarettenkippe gewesen sein, die ein 29-Jähriger achtlos weggeworfen hatte. Der Schaden beläuft sich auf rund 800.000 Euro. Der Supermarkt und ein angrenzendes Mehrfamilienhaus mussten evakuiert werden. Sechs Personen wurden wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt.