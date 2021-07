[Aktualisiert um 17.15 Uhr] Zwei Menschen sind bei einem Autounfall kurz nach 15 Uhr in der Mannheimer Neckarstadt-West schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 53-jähriger Nissan-Fahrer von der Helmholtzstraße nach links in die Inselstraße abbiegen. Dabei übersah er laut Polizeimeldung einen entgegenkommenden Hyundai, der von der Inselstraße in Richtung Industriestraße fuhr. Der Hyundai überschlug sich laut Polizei durch die Wucht des Zusammenpralls mit dem Linksabbieger mehrfach. Sowohl der 58-jährige Fahrer des Hyundai sowie seine 61-jährige Mitfahrerin wurden dabei schwer verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf 20.000 Euro geschätzt.