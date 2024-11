Wegen eines Schwertransports wird die L523 in Fahrtrichtung Worms am Samstag, 9. November, etappenweise – beginnend von der Einmündung Bürgermeister-Trupp-Straße bis Carl-Bosch-Straße – von 6 bis 18.30 Uhr gesperrt, informiert die Stadtverwaltung. Der Transport bewegt sich vom BASF-Tor 13 (Fritz-Trambauer-Straße), über das BASF-Tor 12 (Bürgermeister-Trupp-Straße), auf die L523, wo er entgegen der Fahrtrichtung über die Brunckstraße zum BASF-Tor 11 fährt. Während der Sperrung sei in diesem Abschnitt mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Örtliche Umleitungen würden ausgewiesen. Der Schwertransport und die Beeinträchtigungen seien voraussichtlich am Samstag gegen 19 Uhr beendet.