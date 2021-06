In der Nacht zum Samstag wird die L 523 in Fahrtrichtung Worms wegen eines Schwertransportes ab 20.30 Uhr gesperrt. Der Stadtverwaltung zufolge beginnt die Sperrung auf Höhe des BASF-Tors 15 und erstreckt sich bis BASF-Tor 3. Der Schwertransport wird voraussichtlich am Samstagmorgen gegen 4 Uhr beendet sein. Während der Sperrung ist in diesem Abschnitt mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Örtliche Umleitungsstrecken werden ausgewiesen.