Bei einem Verkehrsunfall in der Bruchwiesenstraße (Mundenheim) sind am Montagabend zwei Personen so schwer verletzt worden, dass sie in eine Klinik eingeliefert werden mussten. Laut Feuerwehr waren gegen 18 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Der Fahrer eines der Unfallfahrzeuge musste aus dem Wagen mit hydraulischen Geräten befreit werden. Während der Einsatz- und Bergemaßnahmen kam es zu größeren Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz war die Feuerwehr Ludwigshafen mit 18 Mann.