[Aktualisiert 18.50 Uhr] Zwei Menschen sind bei einem schweren Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 16 Uhr auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Frankenthal und Ludwigshafen-Nord verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr sind in Fahrtrichtung Mannheim ein Transporter und ein Klein-Lkw zusammengestoßen. Fahrzeugtrümmer lagen auf der Fahrbahn verstreut. Der Transporter lag auf der Seite. Der Fahrer hatte sich beim Eintreffen der Feuerwehr bereits aus dem Fahrzeug befreit. Bei dem Klein-Lkw war durch den Unfall ein Seitenteil des Aufbaus herausgerissen worden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die beiden Verletzten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache und Schadenshöhe laufen noch. Die Autobahn war zeitweise gesperrt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle einspurig vorbeigeführt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Polizei, Rettungsdienste und die Feuerwehr Frankenthal waren im Einsatz. Die Wehrleute halfen bei der Bergung der Unfallfahrzeuge, die abgeschleppt wurden.