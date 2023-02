Zu einem schweren Verkehrsunfall ist am Montagnachmittag auf der A 6 zwischen der Anschlussstelle Frankenthal-Nord und dem Autobahnkreuz Ludwigshafen gekommen. Nach Augenzeugenberichten sind in Fahrtrichtung Mannheim ein Transporter und ein Klein-Lkw zusammengestoßen. Fahrzeugtrümmer lagen auf der Fahrbahn verstreut. Der Transporter lag auf der Seite. Es soll zumindest einen Verletzten gegeben haben. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle einspurig vorbeigeführt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Polizei, Rettungsdienste und die Feuerwehr Frankenthal waren im Einsatz.