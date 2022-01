Die Polizei Mannheim hat am Freitagnachmittag einen schweren Verkehrsunfall in der Waldhofstraße auf Höhe des neuen Messplatzes gemeldet. In dessen Folge kommt es derzeit zu Verkehrsbehinderungen. Die Waldhofstraße im Bereich des neuen Messplatzes ist laut Polizei für den Fahrzeug- und Straßenbahnverkehr voll gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Mehr ist noch nicht bekannt. Wir berichten weiter.