Mit schweren Verletzungen am Rücken und an den Beinen musste ein 37-jähriger Motorradfahrer am Samstagabend, 28. September, in ein Ludwigshafener Krankenhaus eingeliefert werden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein Autofahrer um 19.42 Uhr bei der Abfahrt von der Landstraße 560 bei Neulußheim nach links auf die L546 abbiegen. Dabei habe der 57-Jährige den von links kommenden Motorradfahrer übersehen. Der Kawasaki-Fahrer wollte laut Polizei noch ausweichen, kollidierte jedoch mit dem Kotflügel des Hyundai und schleuderte auf einen entgegen kommenden Seat, der deshalb nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Alle Autoinsassen blieben unverletzt, und der Unfallverursacher konnte den Angaben zufolge seine Fahrt fortsetzen. Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen wird auf 4700 Euro geschätzt.