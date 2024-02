[aktualisiert: 10.19 Uhr] Nach mehrfacher Reanimation ist ein 57-jähriger Autofahrer am Donnerstag nach einem Unfall in der Casterfeldstraße in Mannheim-Neckarau ins Krankenhaus gebracht worden. Der Kia-Fahrer war laut Polizei gegen 13.30 Uhr auf dem Weg stadteinwärts, als er mit seinem Wagen auf Höhe eines Autohauses nach links von der Fahrbahn abkam und zweimal die Mittelschutzplanke touchierte. Das Auto prallte nach rechts zurück und gegen die Schutzplanke einer Lärmschutzwand. Zeugen bargen den 57-Jährigen aus dem Fahrzeugwrack. Während des Einsatzes wurde der rechte Fahrstreifen gesperrt. Der Schaden am Kia wird auf 10.000 Euro geschätzt. Der Wagen wurde abgeschleppt. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache übernommen.