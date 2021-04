Für eine längere Sperrung hat am Freitagmorgen ein schwerer Unfall an der Kreuzung Maudacher Straße/Meckenheimer Straße (Gartenstadt) gesorgt. Laut Polizei fuhr eine 39-Jährige aus der Innenstadt kommend auf der Maudacher Straße und missachtete an der Kreuzung vermutlich eine rote Ampel. Sie stieß mit einem Auto zusammen, das aus der Meckenheimer Straße kam. Beide Fahrzeugführer verloren die Kontrolle über ihre Autos. Die 39-Jährige geriet ins Schleudern und kollidierte anschließend mit zwei weiteren Fahrzeugen, die an der Kreuzung verkehrsbedingt warten mussten. Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Alle vier Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 36.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Kreuzung für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.