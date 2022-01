Wegen eines schweren Verkehrsunfalls, bei dem die Insassen der beiden beteiligten Fahrzeuge verletzt wurden, war die A 6 zwischen den Autobahnkreuzen Viernheim und Mannheim am Dienstagnachmittag rund eine Stunde lang voll gesperrt. Laut Polizei wollte ein 27-jähriger Mercedes-Fahrer um kurz nach 14.30 Uhr vom linken auf den mittleren Fahrstreifen wechseln und kollidierte dabei mit dem Heck eines anderen Autos. Durch den Aufprall schleuderte dieses nach links in die Betongleitwand und blieb dort total beschädigt stehen. Die 52-jährige Fahrerin und ihre 76-jährige Beifahrerin wurden dabei verletzt. Der Mercedesfahrer geriet nach dem Aufprall mit seinem Fahrzeug ebenfalls ins Schleudern, prallte in die rechten Leitplanken und wurde ebenfalls verletzt. Alle drei Unfallbeteiligten wurden nach ihrer notärztlichen Versorgung mit Rettungswagen in Kliniken gebracht. Mit dem gelandeten Rettungshubschrauber musste niemand abtransportiert werden. Dieser hatte lediglich den Notarzt an die Unfallstelle gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Aktuell ist noch der linke Fahrstreifen gesperrt. Das Abschleppen der Fahrzeuge und die Aufräumarbeiten dürften laut Polizei noch bis gegen 17 Uhr dauern.