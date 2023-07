Auf der B9 hat sich am Montagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten ereignet. Wie die Feuerwehr weiter mitteilt, waren gegen 15.44 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Oggersheim und dem Autobahndreieck Ludwigshafen in Fahrtrichtung Speyer drei Autos und ein Laster zusammengestoßen. Eine Person war in ihrem Wagen eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mit Hilfe von hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Insgesamt drei Verletzte wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert. Während der Rettungsarbeiten wurde die B9 zeitweise voll gesperrt, so dass es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. Im Einsatz war die Feuerwehr Ludwigshafen mit 27 Einsatzkräften sowie ein Rettungshubschrauber.