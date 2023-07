[Aktualisiert 9.45] Der schwere Unfall am Montagnachmittag mit drei Verletzten auf der B9 bei Ludwigshafen hat nach Polizeiangaben rund 70.000 Euro Sachschaden verursacht. Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer war – wie berichtet – gegen 15.40 Uhr auf der B9 in Richtung Speyer unterwegs, als er in Höhe des Oggersheimer Kreuzes aus bisher ungeklärter Ursache auf ein vor ihm im Stau stehendes Auto auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw gegen die Leitplanke geschleudert, der ebenfalls 56-jährige Insasse im Fahrzeug eingeklemmt. Der Laster fuhr schob mehrere Fahrzeuge aufeinander. Der in seinem Wagen eingeklemmte Autofahrer musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Er wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die 58- und 59-jährigen Insassen der weiteren beteiligten Autos wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Für die Unfallaufnahme musste das betroffene Teilstück der B9 in Fahrtrichtung Speyer für drei Stunden voll gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führte.