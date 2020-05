Auf der A 6 zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und Kreuz Viernheim ist es am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei wurden acht Fahrzeuge beschädigt. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete zu Fuß von der Autobahn und wurde von Polizeibeamten im Bereich der angrenzenden Felder festgenommen. Gegen 15 Uhr kam es am Stauende zu einem weiteren Unfall. Näheres ist noch nicht bekannt, wir berichten nach. Momentan dauern die Bergungs- und Reinigungsarbeiten an. Die A6 ist zwischen dem Kreuz Mannheim und Viernheim gesperrt.