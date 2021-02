Nach einem schweren Raub in der Mundenheimer Straße (Süd) sucht die Polizei Zeugen. Die Tat geschah bereits am Sonntag um 20 Uhr. Laut Polizei liefen zwei 19-Jährige die Straße entlang, als drei unbekannte Männer sie plötzlich festhielten und mit einem Messer bedrohten. Einer der 19-Jährigen wurde mit einem Schlagstock am Hinterkopf verletzt. Die Täter forderten die jungen Männer auf, ihre Wertgegenstände auszuhändigen, was die beiden auch taten. Die Täter flüchteten. Sie sind alle zwischen 18 und 25 Jahre alt und schlank. Einer von ihnen ist 1,70 bis 1,75 Meter groß. Bei der Tat war er dunkel gekleidet und trug einen Kapuzen-Pulli. Der zweite ist 1,75 bis 1,80 Meter groß und war ebenfalls dunkel gekleidet, unter anderem mit einer dunklen Mütze. Der dritte Mann, etwa 1,80 Meter groß, trug eine lilafarbene Winterjacke und eine helle Basecap. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.