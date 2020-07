Mit einer Stichwaffe haben drei junge Männer am Freitagnachmittag in der Ludwigshafener Innenstadt einen 24-Jährigen bedroht und ihn aufgefordert, sein Handy herauszugeben. Der Polizei zufolge ereignete sich der schwere Raubüberfall gegen 14.30 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Ludwigstraße. Die Männer im Alter von 20 bis 22 Jahren wurden bei ihrem Treiben jedoch von Beamten in einem Streifenwagen beobachtet, der zufällig an dem Supermarkt vorbeifuhr. Als die Täter die Polizisten erblickten, ergriff das Trio die Flucht. Die drei Männer konnten kurz darauf im Bereich der Rheinpromenade gestellt und vorläufig festgenommen werden. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt.