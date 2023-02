Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg sind Haftbefehle gegen drei Männer im Alter von 22, 24 und 25 Jahren erlassen worden, die in der Nacht auf Freitag in ein Lokal eingebrochen waren.

Die Tatverdächtigen sollen gegen 3 Uhr am Freitagmorgen die Scheibe des Küchenfensters der Gaststätte in der Bergheimer Straße eingeschlagen haben, um so in die Innenräume zu gelangen. Dort soll das Trio mehrere Flaschen Spirituosen und andere Getränke sowie einen Tabletcomputer entwendet haben.

Diebesgut sichergestellt

Neben einem Sachschaden von mindestens 500 Euro entstand ein Diebstahlsschaden von 700 Euro. Schließlich soll das Trio samt Beute die Gaststätte verlassen haben, als deren Alarmanlage auslöste. Ein durch die Alarmanlage verständigter Sicherheitsdienst rief die Polizei. Deren Beamte wurden innerhalb einer sofort eingeleiteten Fahndung in Tatortnähe auf die drei Verdächtigen aufmerksam, die sofort die Flucht ergriffen. Zwei von ihnen konnten nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Der Dritte wurde wenig später am zentralen Bismarckplatz geschnappt und ebenfalls vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung der Männer wurde der Großteil des Diebesguts sichergestellt. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion übernimmt die Ermittlungen.

Die drei Tatverdächtigen wurden am Freitagmittag der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle gegen das Trio. Anschließend wurden alle Beschuldigten in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.