Die Show „Corteo“ des Cirque du Soleil fasziniert mit seinem Gesamtkunstwerk aus atemberaubender Artistik, Choreografie, Live-Musik und barocken Kostümen. Bis 13. Oktober gastiert sie noch in der Mannheimer SAP-Arena. Erzählt wird die Geschichte des Clowns Mauro, der sich an sein Leben erinnert in Form einer heiteren Prozession.

Der Cirque du Soleil aus Kanada