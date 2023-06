Schwere Kopfverletzungen hat sich laut Polizei am frühen Sonntagmorgen gegen 4.25 Uhr ein 20-jähriger Fußgänger zugezogen, der am Heidelberger Schlossbergtunnel unachtsam die Fahrbahn querte und dabei von einem Rettungswagen erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Der junge Mann musste zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert werden. Der Schlossbergtunnel war bis 7.30 Uhr in östlicher Fahrtrichtung für den Verkehr gesperrt. Der Rettungswagen, der sich nicht auf einer Einsatzfahrt befand, musste abgeschleppt werden. Es wurden Ermittlungen aufgenommen.