Einen 23-jähriger Mann soll als Teil einer Gruppe junger Männer andere Personen angegriffen und schwer verletzt zu haben. Dabei waren auch gefährliche Waffen im Spiel.

Wegen gefährlicher Körperverletzung in sechs Fällen musste sich der 23-jährige Ludwigshafener vor dem Landgericht verantworten. In vier Fällen wurde er nun von der Strafkammer schuldiggesprochen, als Teil einer Gruppe junger Männer andere Personen angegriffen und schwer verletzt zu haben. Dabei waren auch gefährliche Waffen wie eine Machete im Spiel.

Nach dem Ende der Beweisaufnahme hatte die Staatsanwaltschaft alle sechs angeklagten Fälle als bewiesen angesehen und dafür eine Gesamtstrafe von fünf Jahren und vier Monaten Haft gefordert.

Bewährungstrafe gefordert

Verteidiger Sebastian Göthlich aus Ludwigshafen räumte für seinen Mandanten lediglich zwei der angeklagten Körperverletzungen ein, darunter einen Angriff mit einer Machete. Bei zwei weiteren Angeklagepunkten sei der Hergang unklar gewesen oder der Geschädigte habe den Streit selbst gesucht. In den beiden übrigen Fällen sei der Angeklagte nicht am Tatort gewesen, argumentierte die Verteidigung. Der Anwalt sah eine Haftstrafe von zwei Jahren zur Bewährung als ausreichend ansah.

In ihrem Urteil zeigte sich die Kammer unter Vorsitz von Richter André Bohlender dagegen überzeugt, dass der Angeklagte in vier Fällen in Begleitung mehrerer Mittäter die jeweiligen Geschädigten mit dem Ziel einer körperlichen Auseinandersetzung aktiv aufgesucht hat. „Zu erkennen war eine Methode. Man hat sich auf der Straße über jemanden geärgert und kommt später in der Gruppe zurück, um denjenigen abzustrafen“, stellte Richter André Bohlender fest.

Streit an der Ampel

In einem der angeklagten Fälle im September 2024 habe es an einer Ampel in Friesenheim aus nichtigem Anlass Streit mit einem Autofahrer gegeben. Darauf habe der Angeklagte Verstärkung geholt und mit drei bewaffneten Begleitern eine Bar aufgesucht, in der sich der Autofahrer mit dem Barbesitzer getroffen hatte. Der Angeklagte selbst habe mit einer Machete angegriffen und diesen am Rücken verletzt. Einen Gast habe er mit der Faust bewusstlos geschlagen. Später habe er einer weiblichen Bedienung der Bar Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, so der Richter.

In einem weiteren Fall, einer wilden Schlägerei auf einem Gehweg in Maudach, sei er mit einem Freund und Mittäter unterwegs gewesen und zufällig auf einen alten Widersacher getroffen. Sie hätten beschlossen, diesem eine Abreibung zu verpassen. Auch hier habe man Verstärkung abgewartet, sich bewaffnet und für einen besseren Überraschungsmoment das Auto gewechselt. Der Angeklagte habe den Kontrahenten mit einer Eisenstange geschlagen und verletzt. Weitere aus der Gruppe hätten auf diesen eingeprügelt, stellte die Kammer fest.

Der Angeklagte habe zudem bei einer „Schuldeneintreibung“ im März 2025 als Wortführer einer Gruppe einen Mann aufgesucht, ihm mit den Fäusten ins Gesicht und aufs Auge geschlagen. Das Opfer erlitt einen Nasenbeinbruch und eine Zahnverletzung. Bei einer weiteren brutalen Schlägerei in der Gräfenausstraße im April 2025 habe zunächst ein Freund des Angeklagten einen Mann aus einem Café auf die Straße geholt und dort zusammengeschlagen. Einen Gast des Cafés, der dem am Boden liegenden Verletzten helfen wollte, habe der Angeklagte mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Dann habe die Gruppe auf den Helfer eingeprügelt, der schwere Verletzungen erlitt und mit gebrochener Nase, vier abgebrochenen Schneidezähnen und weiteren Verletzungen in der Klinik operiert werden musste.

Laut der Kammer seien in diesen Fällen die Aussagen der Geschädigten glaubhaft gewesen. Ihre erlittenen Verletzungen passten zu den Aussagen. Sie hätten auch kein Motiv für falsche Beschuldigungen gegen den Angeklagten gehabt, sagte der Richter in seiner Urteilsbegründung. Dazu habe es unbeteiligte Zeugen und Handyvideos einzelner Taten gegeben. Sein Teilgeständnis habe der Angeklagte auf die Zeugenaussagen angepasst und Schutzbehauptungen verbreitet. Andere Zeugen hätten wohl aus Angst vor Gericht geschwiegen, meinte der Richter. Bei einer weiteren Schlägerei sei eine Tatbeteiligung des Angeklagten nicht zweifelsfrei bewiesen worden. Daher müsse er hier freigesprochen werden, meinte der Richter. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, eine Revision ist möglich. Laut Staatsanwaltschaft laufen bereits Verfahren gegen weitere Mittäter aus der Gruppe.