Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen haben Unbekannte laut Polizei einen schwer am Kopf verletzten Hund (Rasse: Malinois) an den Zaun des Tierheims in der Mannheimer Max-Planck-Straße (Friesenheimer Insel) angebunden. Der Hund trug ein rotes Brustgeschirr und hatte einen Beißkorb auf der Schnauze. Die Verletzung wurde von einem Tierarzt behandelt. Die ermittelnde Polizeihundestaffel sucht Zeugen. Erreichbar ist sie unter Telefon 0621 71497-250.