Schwer verletzt worden ist ein 50-jähriger Fußgänger am Donnerstagnachmittag am Kaiserwörthdamm in Mundenheim. Laut Polizei wollte ein 67-jähriger Lkw-Fahrer gegen 14.45 Uhr von der Shellstraße auf den Kaiserwörthdamm fahren. Dabei berührte er mit der Seitenwand seines Fahrzeugs den Fußgänger. Der Mann stürzte, wurde am Kopf verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme wurde die B 44 in Richtung Speyer zeitweise komplett gesperrt.