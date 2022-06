In Rheingönheim sind am Dienstagnachmittag laut Polizei zwei Autos frontal zusammengestoßen. Die Feuerwehr wurde um 16.38 Uhr in die Großwiesenstraße in Richtung Altrip gerufen. Einer der Pkw blieb in der Böschung liegen. Aus diesem musste die Feuerwehr eine Person mit einem hydraulischem Rettungsgerät befreien. Aus dem zweiten Wagen konnten die Insassen selbstständig aussteigen. Drei Personen wurden vorsorglich dem Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz war um 18 Uhr beendet. Während des Einsatzes hat die Feuerwehr auslaufende Betriebsstoffe abgestreut und die Fahrzeugbatterien abgeklemmt. Im Einsatz waren die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 18 Mann, der Rettungsdienst, die Polizei und der Rettungshubschrauber „Christoph 5“. Parallel dazu wurde die Feuerwehr wegen eines Brandgeruchs im Klinikum alarmiert – ein Fehlalarm. Aus einer Wohnung in der Wredestraße (Mitte) musste kurz danach eine Frau aus einer Notlage befreit werden.