Wegen eines Schwelbrands in Mannheim-Rheinau war die Feuerwehr am Sonntagmittag im Einsatz. Wie die Wehr gegen 14 Uhr mitteilte, sind die Rettungskräfte wegen Rauch aus einem Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses alarmiert worden. Der vermeintliche Dachstuhlbrand stellte sich als Schwelbrand in der Zwischendecke heraus und konnte schnell lokalisiert und gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz war neben der Berufsfeuerwehr auch die Freiwillige Feuerwehr Abt. Rheinau. Zur Ursache konnte noch keine Angabe gemacht werden.