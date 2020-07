Die Autobahnpolizei hat am Donnerstag auf der B 9 ein Rentnerpaar aus der Schweiz gestoppt, das mit einem Fahrradtandem auf dem rechten Fahrstreifen in Höhe der Abfahrt Ludwigshafen-Nord unterwegs war. Laut Polizei stellte sich heraus, dass die beiden 75-Jährigen nach Worms fahren wollten. Sie hatten sich dabei auf ihr Navigationsgerät verlassen. Da hier aber anstatt „Route Fahrrad“ die „Route Auto“ ausgewählt worden war, schickte sie das Navi auf die B9. Die Polizei eskortierte das Ehepaar mit Blaulicht und Warnblinker, bis es nach einem Kilometer die vierspurige Bundesstraße verlassen konnte. Die Radtour wird noch ein Nachspiel haben, denn die Kosten für diesen Polizeieinsatz werden dem Ehepaar in Rechnung gestellt. Außerdem wurden die Schweizer wegen des Befahrens einer Kraftfahrstraße mit dem Fahrrad verwarnt.