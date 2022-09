Der SPD-Ortsverein Oppau-Edigheim-Pfingstweide veranstaltet am 1. Oktober um 14.30 Uhr im Bürgerhaus in Oppau (Kleiner Saal) sein Herbstfest. Mit dabei ist unter anderem Alexander Schweitzer, Landesminister für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung. Neben der feierlichen Übergabe der Parteibücher an neue Mitglieder werden auch verdiente Mitglieder für ihre langjährige Treue geehrt.