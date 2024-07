Die Afrikanische Schweinepest rückt immer näher an Baden-Württemberg heran. Viele Fälle der für Menschen ungefährlichen Tierseuche wurden bislang in Hessen und Rheinland-Pfalz nachgewiesen. „Am 27. Juli wurde im hessischen Landkreis Bergstraße in unmittelbarer Nachbarschaft zu Baden-Württemberg ein Wildschwein positiv auf das Virus getestet. Nach den EU-rechtlichen Vorgaben müssen jetzt auch die an Hessen angrenzende Stadt Mannheim und der Rhein-Neckar-Kreis Restriktionszonen einrichten“, sagte der baden-württembergische Agrarminister Peter Hauk (CDU). Bestimmte Gebiete müssen als Sperrzonen I und II ausgewiesen werden. In der Sperrzone II werden beispielsweise unter anderem zeitlich befristete Jagdverbote und die Untersuchung aller tot aufgefundenen oder erlegten Wildschweine angeordnet. Stadt Mannheim und Rhein-Neckar-Kreis haben mit der Landeszentrale für Tierseuchenbekämpfung an der Liste der Sperrzonen gearbeitet. „Zudem haben wir mit einer ,taktische Zäunung’ begonnen, das heißt wir sichern freie Gebiete weiträumig ab gegen eine Einschleppung der Afrikanischen Schweinepest durch Wildschweine, beispielsweise entlang der A6 oder entlang des Rheindeichs in Mannheim“, so Hauk.