Gleich 17 nicht mehr zugelassene Kraftfahrzeuge, teilweise ohne Kennzeichen oder mit einem roten Punkt der Stadtverwaltung versehen, standen in den vergangenen Wochen in der Friesenheimer Schwedlerstraße – darüber hatten sich Mitglieder des Ortsbeirats und Anwohner bei Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD) beklagt. „Das ist schon mal ein Wort, da bestand schwerster Handlungsbedarf“, sagte er bei der Sitzung am Donnerstag im Rathaus. Nachdem er der Stadtverwaltung den unzumutbaren Zustand geschildert habe, sei diese nun endlich eingeschritten, wie er berichtete. Der überwiegende Teil der illegal dort abgestellten Pkw seien inzwischen abgeholt worden. Bei fünf, mit einem roten Punkt versehenen Autos müsse eine gewisse Frist abgewartet werden, bevor auch diese entfernt werden könnten, so Henkel.

Er kritisierte die Verwaltung grundsätzlich dafür, dass ihre Antworten auf Anfragen oder Anträge erst kurz vor oder erst am Tag der Sitzung bei ihm eingetroffen seien. Das sei respektlos gegenüber dem Gremium. „Das war wieder mal mit heißer Nadel gestrickt“, ärgerte sich Henkel.

Herrenlose Fahrzeuge stadtweit ein Problem

Herrenlose Fahrzeuge sind keine Einzelfälle in Ludwigshafen. So wurden bei der Stadt beispielsweise im Jahr 2018 rund 450 Fahrzeuge registriert, die Bürger gemeldet haben oder die bei Kontrollfahrten der Verkehrsüberwachung aufgefallen sind. Erfahren die Stadtmitarbeiter von einem abgestellten Auto, wird der Halter mit einem Aufkleber auf dem Wagen aufgefordert, das Fahrzeug innerhalb einer bestimmten Frist zu entfernen. Passiert dies nicht, wird das Auto von der Stadt sichergestellt und auf das Verwahrgelände des Bereichs Straßenverkehr abgeschleppt. Gleichzeitig versucht die Stadt, den letzten Halter des Fahrzeugs zu ermitteln und fordert diesen auf, das Auto gegen Bezahlung aller angefallenen Kosten abzuholen. Reagiert der Halter darauf nicht oder kann nicht ermittelt werden, dann erlässt die Stadt eine sogenannte Verwertungsverfügung. Das Fahrzeug wird dann versteigert oder verschrottet.

Folgen für letzten Halter

Kann der letzte Halter ermittelt werden, so werden ihm sämtliche anfallenden Kosten wie die Verwaltungsgebühren, Abschleppkosten, Gutachterkosten oder Fahrzeugöffnung auferlegt. Sind bei der Verschrottung oder Versteigerung Erlöse eingenommen worden, so werden diese von den Kosten abgezogen. Auch ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro wird nach Möglichkeit erlassen. Dazu kommt noch ein Punkt in Flensburg. Auch im Online-Mängelmelder der Stadt können „Kfz ohne Zulassung“ eingestellt werden.