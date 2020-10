Ein Mann ist am Montag im Ludwigshafener Stadtteil Gartenstadt beim Schwarzfahren erwischt worden, er wurde gewalttätig und flüchtete dann vor den Kontrolleuren. Der Mann war nach Polizeiangaben gegen 15.15 Uhr in einem Bus der Linie 7 unterwegs, als ihn im Bereich der Maudacher Straße zwei Fahrscheinkontrolleure um sein Ticket baten. Der Unbekannte schubste einen Kontrolleur und schlug nach dem anderen. Ein Kontrolleur brach sich dabei das Sprunggelenk und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der zweite Kontrolleur erlitt Schürfwunden. Der Flüchtige ist etwa 1,85 Meter groß, zwischen 20 bis 25 Jahre alt und hat kurze rötliche Haare. Hinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefon 0621/963-2122.