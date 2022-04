So wie ein Bücherbus in Gegenden fährt, in denen es keinen Buchhändler mehr gibt, fährt der Vinyl Bus dorthin, wo es keinen Schallplattenladen mehr gibt. Die Initiatoren des rollenden Plattenladens kommen am 5. Mai auch nach Mannheim.

Der Vinyl Bus ist ein amerikanischer Schulbus, der zu einem fahrenden Schallplattenladen umgebaut wurde. Die Idee, das auffallende Gefährt für diesen Zweck zu nutzen hatte Michael Lohrmann. In seinem Bus warten auf Fans der schwarzen Scheibe mit den Rillen rund 4000 LPs, die nach Angaben Lohrmann in dem acht Meter langen Bus übersichtlich präsentiert werden.

Das Angebot soll dabei alle möglichen Genres abdecken, von Rock und Pop über Jazz, Funk, Soul und Reggae bis hin zu Film-Soundtracks. Allerdings weist der „Busfahrer“ darauf hin, dass Klassik und Schlager nicht zu seinem Angebot gehören.

Schallplatten können im Vinyl Bus ab fünf Euro erworben werden, es werden aber auch hochpreisige Raritäten angeboten. Zudem haben Besucher des Vinyl Busses die Gelegenheit, via Hi-Fi-Anlage in die Platten reinzuhören.

Wie Lohrmann weiter mitteilt, hat der Bus bislang 56 Termine im Großraum Nordrhein-Westfalen absolviert, und kommt nun erstmals auch in südlichere Regionen der Republik. Von Ende März bis Ende Juni wird der Vinyl Bus 30 Termine absolvieren und dabei am 5. Mai auch bei Hirsch & Ille im Quadrat N 5 in Mannheim Station machen. Eine Maskenpflicht im Bus sowie eine Desinfektion der Hände ist Pflicht, wie Lohrmann betont, ganz unabhängig davon, wie zum jeweiligen Termin die offiziellen Bestimmungen sind.

Termin

Der Vinyl Bus kommt am 5. Mai nach Mannheim und macht bei Hirsch & Ille, N 5,11-13, Station. Im Netz: www.vinylbus.de beziehungsweise www.facebook.com/vinylbus