Der Zoll hat am Dienstag zwei Baustellen in der Stadt und in der Region kontrolliert. Dabei wurden sechs Arbeitnehmer ohne gültige Ausweispapiere angetroffen.

Wie eine Sprecherin des zuständigen Hauptzollamts in Karlsruhe auf Anfrage weiter mitteilte, hatten 32 Kräfte im Rahmen einer bundesweiten Aktion gegen Schwarzarbeit am Bau die beiden Baustellen inspiziert. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollte sie keine näheren Angaben zur Auswahl oder den exakten Standorten machen und beschränkte sich auf die allgemeine geografische Angabe.

Nach RHEINPFALZ-Informationen lag einer der beiden im Erfurter Ring in Ruchheim, wo die kommunale Wohnungsbaugesellschaft GAG aktuell 146 Wohnungen in zwei benachbarten Gebäuden errichten lässt.

Insgesamt seien 96 Personen befragt worden, teilte die Zoll-Sprecherin weiter mit. Gegen sechs davon und gegen deren beiden Arbeitgeber seien Verfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts im Bundesgebiet und damit Schwarzarbeit eingeleitet worden. Eine Bewertung dieser Quote wollte sie nicht vornehmen, „Solche Schwerpunktaktionen gegen Schwarzarbeit zeigen, dass der Zoll auch präventiv dagegen vorgeht.“