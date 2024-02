Weil er Beschäftigte nicht oder nicht richtig zur Sozialversicherung angemeldet hat, ist ein 56-Jähriger Bauunternehmer aus Ludwigshafen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt worden. Im Visier hatten die Ermittler den Unternehmer schon viele Jahre, heißt in einer Pressemitteilung des Hauptzollamts Karlsruhe. Nach einer Geschäftsunterlagenprüfung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit ergaben sich zahlreiche Anhaltspunkte auf Sozialversicherungsbetrug. Es folgten umfangreiche Ermittlungen, darunter Durchsuchungen, Zeugenvernehmungen und die Auswertung zahlreicher Daten. Im Verlauf der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass die Arbeitnehmenden nicht oder nicht korrekt zur Sozialversicherung angemeldet wurden. Um dies zu verschleiern, wurden hierbei sogenannte Abdeckrechnungen genutzt. „Abdeckrechnungen sind fingierte Rechnungen, bei denen die besagte Leistung allerdings nicht erbracht wird, sondern mitunter die Schwarzlohnzahlung hierdurch buchhalterisch ,abgedeckt‘ wird“, erklärt Alina Holm, Sprecherin beim Hauptzollamt Karlsruhe. Abschließend ergaben die über Jahre intensiv geführten Ermittlungen einen aufgedeckten Gesamtschaden in Höhe von zirka 650.000 Euro an hinterzogenen Sozialversicherungsbeiträgen und hinterzogener Lohnsteuer in Höhe von 150.000 Euro. Nun wurde der Bauunternehmer wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt sowie Steuerhinterziehung rechtskräftig verurteilt. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.